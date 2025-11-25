Dolce Vita, tutti a giudizio i ventisei imputati: il processo al via il 24 aprile

AVELLINO- Tutti a processo i ventisei imputati dell’inchiesta Dolce Vita per cui la Procura di Avellino aveva chiesto il rinvio a giudizio per reati che vanno dall’associazione a delinquere alla ricettazione nell’ambito del procedimento noto. Pochi minuti fa il Gup del Tribunale di Avellino Mauro Tringali ha letto in aula il dispositivo. Il processo partira’ il prossimo 24 aprile davanti ai magistrati della I Sezione del Tribunale di Avellino. Alla lettura del dispositivo erano presenti in aula anche il pm Fabio Massimo Del Mauro insieme al Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele.