Siricio: “Protocollo di legalità su appalti pubblici”. De Falco annuncia il riconteggio delle schede

Dopo una notte insonne, alle 7 in punto del mattino – un curioso scherzo del destino, proprio l’ora riportata nel simbolo della lista “È Ora” – Fabio Siricio ha capito che era fatta: è lui il nuovo sindaco di Monteforte Irpino, dopo un lungo periodo di commissariamento durato venti mesi.

Siricio conquista la fascia tricolore per soli 42 voti di vantaggio su Paolo De Falco, mentre Giulia Valentino si colloca poco più indietro. De Falco ha già annunciato la volontà di presentare ricorso per chiedere il riconteggio delle schede.

Nel giorno della proclamazione, però, il nuovo sindaco sceglie la via dell’unità: tende la mano ai due sfidanti, che a loro volta si sono detti disponibili a collaborare con la nuova amministrazione “per il bene di Monteforte”.

Tra le prime priorità che Siricio intende affrontare figurano l’organizzazione degli eventi natalizi, per ricompattare una comunità reduce da un lungo periodo complesso, e la firma in Prefettura di un protocollo di legalità sugli appalti pubblici. Sul tavolo anche il tema dei furti negli appartamenti, fenomeno che negli ultimi mesi ha creato forte preoccupazione soprattutto in alcune zone del territorio comunale.

Qui per il video