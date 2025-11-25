Maltempo in Irpinia: alberi crollati a Monteforte e allerta meteo prorogata in tutta la Campania

Il maltempo continua a flagellare l’Irpinia e buona parte della Campania. L’episodio più critico si è verificato a Monteforte Irpino, in contrada Alvanella, dove due alberi di grosso fusto sono crollati improvvisamente sulla carreggiata a causa delle forti piogge e del vento. Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia: per fortuna, al momento della caduta, non transitavano né veicoli né pedoni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati per ore nella rimozione dei tronchi e nella messa in sicurezza dell’arteria. Situazioni simili sono state segnalate anche in altre aree della provincia, con piccoli smottamenti, rami caduti e allagamenti localizzati.

Allerta meteo prorogata: oggi arancione, domani gialla

La Protezione Civile regionale ha prorogato di 24 ore l’allerta meteo, seppur declassandola.

Fino alle 23:59 di oggi resta in vigore l’allerta arancione su gran parte della Campania — in particolare sull’area costiera, sul Matese, sui Monti di Sarno-Picentini e lungo il Sele — mentre il resto del territorio è in giallo. Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, 26 novembre, l’allerta passerà invece a gialla su tutta la regione. I temporali saranno più isolati, i rovesci localizzati, ma resteranno possibili criticità idrauliche e idrogeologiche dovute alla saturazione dei terreni, già messi a dura prova dalle precipitazioni delle ultime ore.

Rischi e raccomandazioni

Durante l’allerta arancione, il rischio idrogeologico resta elevato: frane superficiali e colate di fango; allagamenti di locali interrati e piani terra; rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque piovane; innalzamento dei corsi d’acqua con possibili esondazioni; caduta massi e instabilità dei versanti.

La Protezione Civile ricorda ai Comuni di mantenere attivi i COC – Centri Operativi Comunali e di monitorare con attenzione il verde pubblico e le aree più esposte, oltre a restare in costante contatto con la Sala Operativa Regionale. Domani, nonostante l’allerta inferiore, resteranno possibili allagamenti, scorrimenti superficiali delle acque, innalzamenti dei livelli idrometrici e caduta massi, anche in assenza di nuove piogge. L’Irpinia resta in allerta, con la speranza che nelle prossime ore la situazione possa gradualmente tornare alla normalità.