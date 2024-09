E’ allarme alla Casa Circondariale di Avellino: ennesima aggressione ai danni di un agente

All’indomani della tentata evasione di due detenuti, si registra ancora una mattinata di forte tensione per gli appartenenti alla polizia penitenziaria della casa circondariale di Avellino.

“Ci giunge notizia di una nuova, l’ ennesima aggressione ai danni di un agente. Sembrerebbe che un detenuto, appartenente al circuito media sicurezza, si sia accanito sul poliziotto con testate e pugni, motivo per cui si è reso necessario l’invio dell’agente immediato al pronto soccorso Avellino moscati, con una prognosi di 7 giorni. Non se ne può più….. È umiliante lavorare in queste condizioni – sostiene Troise Raffaele, Responsabile Gau UILpa polizia penitenziaria di Avellino – speriamo che dopo tutti questi eventi gravissimi ci sia una svolta che restituisca dignità ai poliziotti penitenziari che operano in queste condizioni. La UILpa polizia penitenziaria ha sempre denunciato lo stato in cui versa il carcere di Avellino, la mancanza di personale e il numerico di molti, troppi detenuti oltre la capienza regolamentare” – conclude Troise.