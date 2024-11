Dolce Vita, la Procura ottiene altri sei mesi di indagini: firmata le prime proroghe

AVELLINO- La Procura di Avellino dispone la proroga delle indagini per alcuni dei reati dell’inchiesta “Dolce Vita”. Cinque gli avvisi che sarebbero stati gia’ notificati agli indagati, alcuni hanno ricevuto l’avviso di proroga delle indagini per altri sei mesi gia’ da qualche mese , altri indagati invece l’hanno ricevuta la scorsa settimana. Molto probabile che sia determinata dalla necessita’ di avere la definizione di tutte le deleghe firmate dalla Procura e una informativa finale prima di tirare le somme. Intanto come prevede la norma c’e’ la proroga. In queste settimane gli inquirenti hanno continuato a sentire delle persone informate sui fatti e raccogliere prove per suffragare la tesi accusatoria. La definizione del procedimento Dolce Vita, ovvero l’avviso di conclusione delle indagini preliminari potrebbe essere lo stesso definito prima dei sei mesi concessi, nel caso gli esiti attesi saranno a disposozione della Procura. A coordinare la fase finale dell’inchiesta e quella istruttoria (nel caso ci sara’ un processo), il sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro, che coordina le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e dei militari delle Fiamme Gialle dell’Aliquota di Pg. Proprio gli inquirenti hanno continuato nei giorni scorsi le escussioni di persone informate sui fatti per ricostruire procedure e iter burocratici.