Villanova del Battista: convegno sulla violenza di genere e la resilienza al femminile

Il 30 novembre 2024, presso la Biblioteca Comunale di Villanova del Battista (Avellino), si terrà alle ore 18:00 l’evento “C’è sempre una via di fuga – Ci sei entrata, ne puoi uscire”, un convegno dedicato alla lotta contro la violenza di genere e al supporto alle donne che affrontano questa difficile realtà. L’iniziativa è promossa dal Comune e coinvolge figure di spicco del panorama istituzionale e sociale della Campania.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Lorizzo, e del Presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane. A seguire, la giornalista Angelita Ciccone introdurrà e modererà l’evento, guidando gli interventi dei relatori.

Gli ospiti previsti includono:

• Mário N.V. Ferrante, Direttore Generale dell’ASL di Avellino, che porterà la prospettiva sanitaria e l’importanza del supporto psicologico alle vittime.

• Rosaria Bruno, Presidente dell’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne del Consiglio Regionale della Campania, che offrirà un quadro istituzionale sul fenomeno.

• Vincenzo Romolo, Presidente del Rotary Club Avellino Est Centenario, con focus su progetti di solidarietà e sensibilizzazione.

• Augusto Morella, Presidente del CDA dell’Ambito Sociale A1, che parlerà delle politiche di supporto sociale.

• Sara Sebastiano, Ambassador degli Stati Generali delle Donne, con un’analisi delle reti di sostegno femminili.

• Carlo Iannace, Direttore dell’U.O.C. Breast Unit dell’Ospedale Moscati, che racconterà il suo impegno in tema di prevenzione e assistenza.

L’evento si concentrerà sulla resilienza delle donne vittime di violenza, evidenziando come si possa trovare una via d’uscita con il giusto supporto sociale, sanitario e istituzionale. Si discuterà anche dell’importanza della prevenzione, della sensibilizzazione culturale e del ruolo cruciale delle comunità locali nell’affrontare questa emergenza sociale. La cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire le tematiche e contribuire a creare un dialogo aperto sul fenomeno della violenza di genere.