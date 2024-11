Michele, morto a diciotto anni al ritorno da scuola: la Valle in lacrime per la tragedia

MIRABELLA ECLANO- Ancora una giovane vita spezzata, una tragedia che riapre le ferite piu’ gravi per il territorio eclanese. La morte del diciottenne studente Michele Santoro, finito contro un guard rail al ritorno da scuola nella tarda mattinata di oggi per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Lo studente del Liceo Classico Aeclanum e’ deceduto in ospedale a causa delle ferite. Tanti i messaggi di cordoglio. A partire anche da quelli dei comuni vicini. Il Sindaco Marcantonio Spera e l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale di Grottaminarda in una nota hanno voluto esprimere il “profondo dolore per la tragica morte del giovane studente di Mirabella Eclano in un incidente stradale sulla Provinciale 57. Strazio e sgomento per un altro giovanissimo figlio della nostra terra che ci lascia in maniera drammatica aumentando il numero di vittime della strada. Giungano alla famiglia del ragazzo e all’intera Comunità di Mirabella sentimenti di vicinanza e cordoglio”.