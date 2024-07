VIDEO/ Dolce Vita, il Colonnello Minale: “Trasparenza fondamentale, le indagini vanno avanti”

“I fatti recenti dimostrano quanto la trasparenza sia fondamentale”. Lo afferma il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Salvatore Minale, in riferimento agli ultimi sviluppi dell’inchiesta Dolce Vita che ha portato stamane alla una nuova misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa e di Fabio Guerriero.

L’occasione è la firma a Palazzo Caracciolo del protocollo d’intesa tra Provincia e – appunto – Guardia di Finanza per la Tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Pnrr e dei Programmi Cofinanziati dai Fondi Strutturali dell’unione Europea.

A siglare il documento, oltre al Colonnello Minale, il presidente dell’ente di Piazza Libertà Rizieri Buonopane. “Lo scopo – afferma quest’ultimo – è aumentare la circolarità delle informazioni nella fase che precede la gestione dei fondi e l’esecuzione dei lavori. Lo riteniamo un vantaggio per percorsi amministrativi corretti. Il protocollo nasce anche dalla spinta delle associazioni di categoria che, alla luce della nuova normativa sugli appalti, hanno messo in evidenza delle criticità sulle quali intervenire. Sul territorio lo stiamo facendo grazie alla stazione unica appaltante che gestisce fondi per circa 69 enti non solo della provincia di Avellino ma di tutta la regione e anche oltre” conclude il presidente della Provincia.