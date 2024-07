Dolce Vita, dopo le notifiche delle misure gli investigatori tornano in Municipio

AVELLINO- Dopo le notifiche delle misure cautelari notificate all’alba gli investigatori, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e i militari dell’aliquota di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura di Avellino sono giunti da pochi minuti anche presso gli uffici del Comune di Avellino. Molto probabile che si tratti di documentazione sempre relativa agli appalti nel mirino delle indagini della Procura della Repubblica di Avellino. Atti che evidentemente sono stati già richiesti al Commissario Prefettizio Paolo D’Attilio, che in mattinata è giunto a Palazzo di Città per effettuare gli ultimi passaggi di consegne con il neo primo cittadino Laura Nargi. Proprio dai riscontri con il materiale acquisito a Palazzo di Città sono scattate le misure notificate in mattinata dagli investigatori nell’ambito del nuovo filone di inchiesta per “Dolce Vita”.