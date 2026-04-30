Omicidio ad Ibiza: arrestato un quarantacinquenne di Avellino

IBIZA- Gli Agenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio di Franco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d’en Bossa, a Ibiza.

Si tratta di un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino, informa la Guardia Civil. A darne notizia e’ l’Ansa. Ancora non sono state rese note le generalità dell’arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona. Al momento non è stato chiarito il movente del crimine, è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace. Oggi la salma verrà sottoposta ad esame autoptico. L’aggressione è avvenuta intorno alle 17 in via Alzines, di fronte al bar El Campito, chiuso a quell’ora, sede dell’associazione di quartiere.Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari giunti sul posto, il trentenne era già in arresto cardiaco a causa di una grave ferita al lato sinistro del torace.