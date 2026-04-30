Dogana, Nargi: dovrà avere una funzione strategica per la cultura, una porta dell’Irpinia

AVELLINO- “La Dogana è un monumento storico restituito alla città. Sarà un perno strategico delle politiche culturali, dialogando con altri luoghi come il Victor Hugo e Piazza Castello. Deve avere una funzione culturale, con partenariati con enti, associazioni e cittadini, e sarà la porta dell’Irpinia”. Per l’ex sindaco Laura Nargi, candidata al bis nelle amministrative e presente insieme agli altri due competitors al taglio del nastro della Dogana, questa e’ la funzione che dovra’ avere la Dogana. E ha anche ricordato come: “Abbiamo fatto tanto negli ultimi anni. Oggi è un giorno importante: la città deve godere di questa realizzazione”.