Dogana, cantiere in piena attività. Restauro finito entro inizio 2026

Procedono secondo cronoprogramma i lavori di restauro della Dogana di Avellino. Il progettista Giovanni Multari, in una video-intervista a Telenostra, ha confermato che il cantiere è in piena attività anche d’estate e che “manca poco” alla consegna: fine lavori prevista al 31 dicembre 2025, con completamento e consegna definitiva a inizio 2026.

Tra gli interventi già eseguiti figura il terrazzo di copertura — il cosiddetto “rooftop Fanzago” — mentre prosegue il restauro delle mura storiche, che sarà ultimato entro la chiusura del cantiere. Restano da installare alcuni elementi di corredo architettonico. Se i tempi saranno rispettati, uno dei simboli della città tornerà presto a nuova vita.