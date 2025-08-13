Carenza idrica a Cassano: sospensione dell’acqua in 36 comuni

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa dell’aggravarsi della situazione caratterizzata dalla notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi (presso la centrale di CASSANO IRPINO), si rende necessario, al fine di garantire la fornitura idrica in maniera regolare a tutti i comuni serviti dalla rete, l’interruzione della portata idropotabile adottata verso i Comuni sottoelencati dalla mattina di mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 6 del 14 agosto 2025.

I Comuni interessati sono: Ariano Irpino, Ariano Irpino (Ospedale), Ariano Irpino (Casa Circondariale), Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Lioni, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Castelfranci, Paternopoli, Luogosano, Taurasi, Sant’Angelo all’Esca, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri, Flumeri (A.S.I.), Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni, Casalduni (STIR).

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canali Social.

Per casi di improcrastinabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.