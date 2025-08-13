Ponte della Ferriera completamente asfaltato, ma manca l’apertura

Da
Renato Spiniello
610

L’ex sindaca Laura Nargi aveva annunciato, anche con toni trionfali, l’apertura del Ponte della Ferriera per il 31 luglio 2025. Oggi, 13 agosto, del taglio del nastro non c’è traccia: la città resta di fatto divisa tra il centro e i popolosi quartieri a sud. A mitigare solo in parte i disagi è il nuovo Sottopasso, che ha permesso a una buona quota di traffico di defluire sull’infrastruttura inaugurata di recente.

La buona notizia è che il cantiere di Largo Ferriera procede. La struttura che era stata progettata dall’ingegnere Luigi Oberty nel 1818 appare completamente asfaltata e con i marciapiedi assestati. Segnali che lasciano intendere una prossima apertura, sebbene senza una data ufficiale.

Nel frattempo cresce l’insofferenza dei residenti e dei commercianti della zona e Avellino continua a dover fare i conti con una “ferita” urbana che tarda a richiudersi.