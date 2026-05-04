Disforia di genere e servizi territoriali: ad Avellino incontro formativo del Centro Malika

Disforia di genere e servizi territoriali: iniziativa del Centro Malika. Adesione del CSV Irpinia Sannio ETS – CESVOLAB per diffondere competenze

Si terrà il prossimo 5 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso il Centro Malika di Avellino (Via Cocchia da Cesinali, 8), l’incontro formativo “Disforia di genere e servizi sul territorio. Conoscere, orientare, agire”.

Promosso dal Centro Malika con il contributo dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in collaborazione con il Comune di Avellino e realtà associative locali, l’incontro è rivolto a operatori, enti e associazioni impegnati nell’ambito dell’antidiscriminazione, con l’obiettivo di rafforzare competenze e strumenti operativi nei servizi territoriali.

Interverranno Antonella Grandinetti, Responsabile del Consultorio Disforia di Genere – ASL Salerno, e Maria Marino, Dirigente Psicologa presso il Consultorio Disforia di Genere.

All’iniziativa aderisce il CSV Irpinia Sannio ETS – CESVOLAB, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione delle competenze sul territorio.

“Questo incontro rappresenta un passo importante verso la costruzione di una comunità più inclusiva e consapevole. È fondamentale fornire strumenti adeguati per affrontare tematiche complesse come la disforia di genere”, dichiara il presidente Raffaele Amore.

“La partecipazione del CESVOLAB si inserisce in una strategia formativa precisa: investire sulle nostre risorse per attivare un processo di trasferimento delle competenze che coinvolga collaboratori e associazioni. In questo modo la formazione diventa leva di crescita diffusa per tutto il territorio”, aggiunge la direttrice Maria Cristina Aceto.

La giornata formativa – spiega Mariangela Perito, Responsabile del Coordinamento Donne ACLI e recentemente eletta Responsabile nazionale – si inserisce all’interno delle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle discriminazioni. “Con il Centro Servizi vogliamo offrire opportunità sia al personale dedicato, sia a tutte le persone e realtà, istituzionali e non, che a vario titolo operano nell’ambito dell’accoglienza sul territorio. Il nostro macro-obiettivo è anche quello di ampliare e rafforzare il Patto Antidiscriminazione di Comunità siglato a dicembre 2025. Promuovere l’inclusione significa dare continuità a un percorso fatto di strategie condivise e linguaggi comuni, e questa giornata rientra pienamente in tale visione”.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Email: centromalika@comune.avellino.it

Tel: 375 1032825