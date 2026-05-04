Comunali Ariano Irpino, Ferrante incontra le associazioni dei commercianti

ARIANO IRPINO- Una campagna di ascolto con la citta’. Quella che il candidato del centrodestra Mario Ferrante ha avviato nelle contrade arianesi e con l’inaugurazione della sua campagna elettorale. Domani invece e’ previsto il confronto con i commercianti della Citta’ del Tricolle. L’appuntamento e’ previsto alle ore 15:00, quando Ferrante incontrerà le associazioni dei Commercianti presso la sede del Comitato Elettorale in via Cardito.
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