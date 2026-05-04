Eternet celebra 20 anni con i Gen Rosso: a Montefalcione concerto gratuito tra tecnologia e pace

“Eternet 20: Connettere il Mondo, Costruire la Pace”

Il 20° anniversario di Eternet Srl si celebra con un grande concerto gratuito dei Gen Rosso previsto per il 18 maggio 2026 a Montefalcione, con l’intento di trasmettere un potente messaggio di responsabilità sociale. Eternet, come System Integrator, si occupa di “connettere” sistemi informatici; i Gen Rosso, da quasi 60 anni, si occupano di “connettere” le persone attraverso la fratellanza e la pace

L’evento celebra due decenni di innovazione tecnologica ponendo al centro l’essere umano. La scelta dei Gen Rosso, gruppo internazionale nato a Loppiano con l’ideale di un mondo unito, sottolinea l’impegno di Eternet nel promuovere valori che superano il semplice business.

L’affinità tra un’azienda tecnologica informatica e il gruppo musicale Gen Rosso risiede nel concetto di interoperabilità, intesa sia come protocollo tecnico che come valore umano. Entrambe le realtà operano come “costruttori di ponti” per superare barriere e frammentazioni.

In informatica, un ponte collega due segmenti di rete diversi affinché possano comunicare come se fossero uno solo. Allo stesso modo, i Gen Rosso utilizzano la musica per collegare “segmenti umani” distanti per cultura, lingua o religione.

Entrambi seguono fasi progettuali simili per creare connessioni stabili, così come un’azienda tecnologica progetta architetture scalabili, i Gen Rosso rappresentano la polifonia e la danza che richiedono una perfetta sincronizzazione tra artisti di 18 nazionalità diverse, diventando metafora di unità nella diversità, vedendo il ponte come un impulso al moto e alla continuità tra mondi che altrimenti rimarrebbero estranei.

Ingresso gratuito con offerta libera per la Misericordia di Montefalcione