I disegni di Luigi Vanvitelli: mostra d’arte al Circolo della Stampa

Il Centro di Ricerca “Basilio Orga” organizzerà la Mostra d’arte: “I Disegni di Luigi Vanvitelli”, che si terrà da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno 2023 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 alle ore 17.00 alle ore 20.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino (palazzo della Prefettura), sito in Corso Vittorio Emanuele al civico 6.

L’evento culturale sarà realizzato in occasione delle celebrazioni vanvitelliane per i duecentocinquanta anni dalla scomparsa di Luigi Vanvitelli (1700-1773). La mostra I disegni di Luigi Vanvitelli offrirà una selezione di opere caratterizzate dal particolare interesse qualitativo e, soprattutto, storico-critico. La mostra è ideata e curata da Stefano Orga, studioso e critico d’arte esperto di pittura napoletana del Settecento e dell’Ottocento, oltre che di pittura italiana del primo Novecento.

L’evento ostensivo ha la direzione artistica di Michela Femina, Coordinatrice del Centro di ricerca “Basilio Orga”.

La mostra d’arte “I Disegni di Luigi Vanvitelli” proporrà opere autografe: vedute, scene bibliche, scene storiche, studi architettonici, fra questi ultimi interessanti e rari lavori preliminari per la Reggia di Caserta, risalenti alla fine del 1751.

I lavori proposti in ostensione godono di una straordinaria freschezza che enfatizza il lavoro vanvitelliano.

Certamente sarà una mostra riservata ai cultori d’architettura, agli appassionati del vedutismo settecentesco, e soprattutto alle persone attratte dall’opera di Luigi Vanvitelli. Sarà quindi un’esposizione per molti ma non per tutti.

L’evento culturale sarà promosso dal Centro di Ricerca “Basilio Orga” con la collaborazione del Circolo culturale “Francesco Solimena”, de In Arte Libertas e dell’Associazione Culturale ACO.

Uno speciale ringraziamento va formulato alle famiglie che gentilmente ci hanno pestato le opere di Luigi Vanvitelli (1700-1773) per questo straordinario evento ostensivo.

Per visitare la mostra sarà necessario indossare una mascherina.

Per prenotazioni, informazioni e contatti: centrodiricerca.b.orga@gmail.com.