Calciomercato, sul gong le uscite di Frascatore e Rocca

L’U.S. Salernitana 1919 ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Frascatore, difensore classe 1992. Il calciatore, proveniente dall’U.S. Avellino 1912, si trasferisce in granata a titolo definitivo. Frascatore ha firmato un contratto fino al 2027 e vestirà la maglia numero 38. L’annuncio è arrivato a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Sempre sul fronte uscite Michele Rocca è passato al Lumezzane.

Allo Sheraton Hotel di Milano, sede operativa delle ultime ore di mercato, l’Avellino è rappresentato dal direttore sportivo Mario Aiello e dall’amministratore unico Giovanni D’Agostino, impegnati negli ultimi movimenti soprattutto in uscita prima del gong finale.