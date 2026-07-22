Disagi per gli utenti della linea Wind-Tre: il sindaco Siniscalchi scrive al prefetto

QUINDICI- Linea telefonica della Wind Tre saltata in gran parte dei comuni del Vallo di Lauro e disagi per l’utenza: il sindaco di Quindici Alessandro Siniscalchi chiede l’intervento del prefetto Rossana Riflesso. Una richiesta ufficiale di intervento urgente, quella trasmessa dal sindaco del Comune di Quindici alla Prefettura di Avellino, con l’obiettivo di sollecitare un tempestivo interessamento nei confronti della società WindTre per il ripristino delle linee telefoniche e dei servizi di comunicazione. La nota, come hanno segnalato dal Comune: “nasce a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, che denunciano un prolungato disservizio in diverse aree del territorio comunale, con gravi ripercussioni sulla possibilità di comunicare, accedere ai servizi essenziali e garantire adeguati livelli di sicurezza, soprattutto per le persone più vulnerabili”. Si legge nella missiva inviata dal primo cittadino: “Il perdurare del disservizio sta causando gravi disagi alla popolazione residente- scrive il sindaco di Quindici- con pesanti ripercussioni sulla possibilità di comunicare e di accedere ai servizi essenziali, determinando altresi evidenti rischi per la sicurezza dei cittadini, in particolare delle persone anziane, dei soggetti con disabilità, delle Persone fragili e di coloro che risiedono nelle aree più isolate. Confidnado nel Suo autorevole interessamento e in un tempestivo intervento volto al ripristino

del servizio, resto in attesa di un cortese riscontro”.