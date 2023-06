Diritti civili, ad Avellino una Panchina Rainbow

In attesa del “Pride” del 10 giugno ad Avellino, annunciate per il mese di giugno, nuove iniziative per il Riconoscimento Dei Diritti Civili.

Laika -CGIL Avellino /Camera del Lavoro Territoriale, ANPI-Avellino e Apple Pie Lgbt+ Avellino Associazione Aderente Arcigay, in sinergia hanno organizzato la rassegna di cinema itinerante “Frames” che si “muoverà” nelle prossime settimane tra le città di Atripalda, Avellino e Mercogliano.

Il primo appuntamento si terrà il domani, 6 giugno, presso il Centro Sociale Campanello a Mercogliano, alle ore 20:00. Verrà proiettato il film “Pride”, con ingresso gratuito.

Venerdì 9 giugno poi alle ore 11:00 in via Padre Paolo Manna ad Avellino, (spazio antistante sede CdLT), inaugurazione della Panchina Rainbow in ricordo di Carmela De Prisco a cura CGIL Avellino /Camera del Lavoro Territoriale, Apple Pie Lgbt+ ,Laika con il patrocinio del Comune di Avellino.