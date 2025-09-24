Diretta Arci con la flottiglia per Gaza: collegamenti anche in Irpinia

Oggi, mercoledì 24 settembre alle ore 18, nei circoli Arci di tutta Italia si terrà la diretta con la Global Sumud Flotilla e l’equipaggio della nave Karma, parte del progetto Tutti gli occhi sul Mediterraneo, che sta navigando per rompere l’assedio e portare aiuti alla popolazione di Gaza.

In provincia di Avellino il collegamento sarà attivo presso il Circolo Arci Avionica (via Colombo 16, Avellino) e il Circolo Arci Hō-ō LAB (via Valle 55, Grottaminarda). Un appuntamento per mantenere alta l’attenzione sulla situazione a Gaza e dare voce a chi è in navigazione per sostenere la popolazione civile.