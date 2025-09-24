Addio a Claudia Cardinale, il ricordo dell’Irpinia

Si è spenta a 87 anni a Nemours, vicino Parigi, l’attrice Claudia Cardinale, icona del cinema mondiale e musa di registi come Sergio Leone.

In Irpinia aveva lasciato un segno profondo durante le riprese de L’ultima fermata di Gianbattista Assanti, girato sulla storica ferrovia Avellino-Rocchetta. Nel film interpretava Rosa, una sarta, e in quell’occasione aveva definito l’Irpinia “una terra bella e generosa”.

La sua partecipazione fu ricordata anche dall’associazione Inlocomotivi, che sottolinea come il suo contributo fu decisivo per la riapertura simbolica della tratta ferroviaria.