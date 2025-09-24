Sospetto avvelenamento di cani in Contrada Sant’Oronzo

Il Comune di Avellino segnala il ritrovamento, in Contrada Sant’Oronzo, di due cani morti per sospetto avvelenamento. Gli esami tossicologici hanno confermato la presenza di Brodifacoum, sostanza velenosa vietata dalla normativa nazionale.
A tutela della salute pubblica e degli animali, sono state adottate le seguenti misure:
-
La Polizia Municipale avvierà indagini e intensificherà i controlli nella zona;
-
Verrà installata cartellonistica informativa in Piazza Macello e aree limitrofe per segnalare il rischio di esche o bocconi avvelenati;
-
Il Settore Tutela Ambientale interverrà per eventuali bonifiche;
-
Il Servizio Veterinario ASL Avellino coordinerà gli adempimenti sanitari necessari.
Il Comune invita tutti i cittadini a prestare attenzione, a non toccare bocconi sospetti e a segnalare immediatamente qualsiasi ritrovamento di animali morti o in difficoltà.