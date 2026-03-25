Diocesi di Nola, tra i tre nuovi diaconi anche Francesco Pacia di Taurano

NOLA- La Chiesa di Nola ha celebrato nel giorno dell’Annunciazione, l’ordinazione diaconale agli accoliti Carmine Eposito, Francesco Pacia e Italo Prisco. Da questa sera sono diaconi e continueranno il loro cammino nel Seminario Vescovile di Nola. “Il Verbo è obbedienza. Mentre noi cerchiamo l’affermazione della nostra volontà, il Verbo di Dio offre una donazione totale di sè, riflettendo l’amore tra il Padre e il Figlio – ha detto il vescovo Francesco Marino, durante l’omelia -. Ecco il senso delle parole di Maria: “Sono la serva del Signore”. Parole che dovrebbero essere di ciascuno di noi, per un Chiesa che sia segno di salvezza. Viviamo così, per affermare la volontà di Dio per noi perché sappiamo che siamo solo un segno del suo amore”. Una giornata di festa per la comunità religiosa di Taurano. Francesco Pacia, trentasette anni, è originario di Taurano , della parrocchia San Michele Arcangelo. Dottorato in Letteratura latina medievale presso l’Università di Salerno, dopo aver conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, attualmente sta portando avanti gli studi di patrologia presso il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum. Sta svolgendo servizio pastorale presso la parrocchia romana San Basilio Magno.