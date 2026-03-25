Droga nascosta nelle parti intime: fermata una donna alle sale colloqui del Carcere di Bellizzi

Importante operazione portata a termine nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Avellino, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha dimostrato ancora una volta elevata professionalità, attenzione e capacità operativa.

Secondo quanto si apprende, durante lo svolgimento dei colloqui con i familiari dei detenuti, le unità cinofile impegnate nei controlli di routine hanno segnalato il comportamento sospetto di una donna primadell’accesso alle sale colloqui. Immediatamente fermata, la stessa è stata sottoposta a controllo da parte del personale femminile addetto, con il supporto dell’Ispettrice presente.

A seguito dell’ispezione, è stata rinvenuta, occultata nelle parti intime, un’ingente quantità di sostanza stupefacente, prontamente sequestrata. L’intervento tempestivo ha impedito l’introduzione della droga all’interno dell’istituto, evitando potenziali rischi per la sicurezza e l’ordine interno.

L’operazione evidenzia ancora una volta l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria, spesso in condizioni complesse e con risorse limitate, ma sempre con grande senso del dovere.

A esprimere vivo apprezzamento è Raffaele Troise, Responsabile della UILFP Polizia Penitenziaria, che ha dichiarato:

“Rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutto il personale coinvolto per la brillante operazione condotta. Ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno dimostrato competenza, professionalità e grande spirito di sacrificio. Episodi come questo confermano il ruolo fondamentale del Corpo nella tutela della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e meritano il giusto riconoscimento.”

Un intervento che rappresenta un ulteriore segnale dell’efficacia dei controlli e della determinazione degli operatori nel contrastare ogni tentativo illecito all’interno delle strutture detentive.