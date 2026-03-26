Taurano ricorda Domenico: venerdi’ una messa per il bimbo che ha commosso il Paese

TAURANO- Una messa in suffragio per il piccolo Domenico Caliendo. “Il tuo ricordo resterà sempre nei nostri cuori” si legge sul manifesto che annuncia la cerimonia eucaristica per ricordare l bimbo morto per un trapianto di cuore finito male al Monaldi. La storia di Domenico ha commosso tutta l’ Italia in preghiera. Compresa la comunita’ religiosa di Taurano, che e’ legata alla famiglia del bimbo. Mamma Patrizia e papà Antonio sono infatti originari del comune del Vallo di Lauro. La cerimonia nella Chiesa del Convento di San Giovanni del Palco sarà celebrata venerdì 27 marzo alle 18.