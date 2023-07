Dimensionamento scolastico, l’assessore Fortini a confronto con i dirigenti irpini. L’esponente della giunta guidata dal presidente Vincenzo De Luca sarà ad Avellino nel pomeriggio di lunedì 17 luglio, presso l’auditorium del polo giovani di via Morelli e Silvati.

Al centro della discussione, come detto, l’introduzione, da parte del Governo, di nuovi criteri e parametri per il dimensionamento scolastico da applicare da subito ed entro i prossimi anni scolastici.

Come si sa, il provvedimento governativo non trova d’accordo, in maniera compatta, l’intera provincia di Avellino che rischia di essere molto penalizzata dalle norme che entreranno in vigore.

Ai dirigenti scolastici irpini, dunque, l’occasione, lunedì prossimo, di mettere in evidenza all’assessore regionale all’Istruzione le criticità sulle quali la Regione Campania sarà chiamata ad operare e su cui si intende intervenire con tempestività e incisività.