VIDEO/ Sentenza clan, il monito di Airoma: “La Camorra esiste perché ha consenso”

All’indomani della sentenza che ha inflitto 300 anni di carcere agli esponenti del nuovo clan Partenio, il Procuratore di Avellino Domenico Airoma lancia un monito ad Amministratori, imprese, professionisti e cittadini.

“Recidere la rete di connivenza e compiacimento, dobbiamo interrompere tutti i rapporti con questa terra di mezzo e non essere più mezzi uomini” afferma il capo dei pm irpini. “La magia – aggiunge – non è un cancro che prolifera a caso su un tessuto sociale sano. Se attecchisce, vuol dire che il corpo tanto sano non è. Questo dovrebbe essere il tema della riflessione”.