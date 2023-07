Coppia d’assi per il Melito Music Festival: Cisco e Alborosie pronti a stupire per la decima edizione della kermesse prodotta dal Comune e dalla Montecristo, con la direzione artistica di Edy De Michele. By bye pineta comunale, la location, anche quest’anno, è lo stage del parco della Rinascita, una location che gli organizzatori ritengono “fantastica”.

Cisco, ex voce dei Modena City Ramblers e attuale della Bandabardò, si esibirà sabato 15 luglio. Quella di Alborosie, il 16 luglio, sarà l’unica tappa ad ingresso

libero del suo Tour Mondiale.

Ma è lunga la lista degli artisti che si esibiranno nella due giorni tra Live Show, DJ Set e tante attività collaterali di cultura e spettacolo.

Saranno coinvolte 8 nazioni, dalla Giamaica alla Bulgaria al Senegal, unite dal

comune file rouge della world music. Non mancherà l’Area Food e Beverage.