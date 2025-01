Dimensionamento scolastico, Irpinia “rafforzata” e senza tagli

La Regione Campania, con un provvedimento pubblicato in queste ore, ha approvato senza modifiche e senza ulteriori accorpamenti il piano di dimensionamento scolastico per l’Irpinia relativo all’anno scolastico 2025/2026. È stato confermato l’impegno preso dall’assessora regionale alla Pubblica Istruzione, Lucia Fortini, che aveva già anticipato questo esito durante una visita a Avellino. Contestualmente, è stato dato il via libera a un rafforzamento dell’offerta formativa nei comuni di Montoro, Pietradefusi e Avellino, dove saranno attivati percorsi di secondo livello.

Un grande passo per Pietradefusi

“UNA GRANDE NOTIZIA PER IL NOSTRO COMUNE!” è il commento dell’Amministrazione Comunale di Pietradefusi, che aggiunge: “Con immensa soddisfazione, siamo felici di annunciare che il nostro prestigioso Liceo Classico di Dentecane si arricchisce di due nuovi indirizzi scolastici. Grazie al supporto della Regione Campania e all’impegno delle istituzioni, da oggi sarà possibile attivare il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate. Questa importante decisione, sancita ufficialmente con delibera regionale, rappresenta una grande opportunità per i nostri giovani, che avranno accesso a un’offerta formativa sempre più ampia e in linea con le esigenze del mercato del lavoro e della società contemporanea. Si tratta di un grande passo avanti per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra comunità.”

Le novità per Montoro e Avellino

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Capraris” di Atripalda attiverà invece a Montoro un indirizzo in Informatica e Telecomunicazioni.

Infine, presso l’istituto “De Sanctis-D’Agostino” di Avellino, sono stati autorizzati i corsi serali per l’Industria e Artigianato per il Made in Italy e per Servizi della Sanità e l’Assistenza Sociale.