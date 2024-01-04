Dimensionamento scolastico: ecco la nuova mappa degli istituti

Definito il nuovo Piano di dimensionamento scolastico della Regione Campania per l’anno accademico 2024/2025. Pubblicata la Delibera. Dopo diversi rimaneggiamenti tenendo conto delle istanze dei territori, dei sindaci e dei sindacati, si è arrivati a 20 provvedimenti definitivi in provincia di Avellino con altrettanti accorpamenti, tra i quali spicca la creazione di diversi istituti omnicomprensivi. Salvaguardate le aree montane.
Ecco la mappa completa dei provvedimenti:
1. E. COCCHIA-DALLA CHIESA (SOLO PLESSI DI AVELLINO) ACCORPA 5° CIRCOLO AVELLINO (PLESSI DI AVELLINO E CAPRIGLIA IRPINA);
2. IC PRATOLA SERRA (SOLO PLESSI PRATOLA SERRA E TUFO) ACCORPA PLESSI PRATA PRINCIPATO ULTRA E SANTA PAOLINA DA E. COCCHIA – DALLA CHIESA;
3. COSTITUZIONE NUOVA ISTITUZIONE SCOLASTICA: IC PLESSO MONTEFALCIONE (DA I.C. PRATOLA SERRA) ACCORPA PLESSI DI CANDIDA, SAN POTITO ULTRA, PAROLISE, MONTEFREDANE DA I.C. DON LORENZO MILANI DI MANOCALZATI E PLESSO LAPIO DA I.C. G. TENTINDO;
4. ISTITUTO COMPRENSIVO F. GUARINI DI SOLOFRA ACCORPA DIREZIONE DIDATTICA DI SOLOFRA;
5. LICEO V. DE CAPRARIIS ACCORPA PLESSI DI SOLOFRA E PLESSO MONTORO SEZIONE TECNICO DA IST. SUP. GREGORIO RONCA;
6. IPSEOA MANLIO ROSSI – DORIA ACCORPA PLESSO DI MONTORO INDIRIZZO ALBERGHIERO DA IST. SUP. GREGORIO RONCA;
7. COSTITUZIONE ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO: I.C. G. PASCOLI ACCORPA ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI DI VALLATA;
8. COSTITUZIONE ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO: I.C. SAN TOMMASO D’AQUINO ACCORPA IIS GROTTAMINARDA;
9. IST. SUP. LUIGI VANVITELLI ACCORPA PLESSO DI CAPOSELE DA ISTITUTO SUPERIORE “FRANCESCO DE SANCTIS” DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI;
10. IST. SUP. FRANCESCO DE SANCTIS CEDE PLESSO CAPOSELE ALL’ISTITUTO SUP “VANVITELLI” DI LIONI;
11. I.C. GIOVANNI PALATUCCI ACCORPA PLESSI DI CASTELFRANCI DA I.C. J. F. KENNEDY DI NUSCO;
12. I.C. J F. KENNEDY DI NUSCO CEDE PLESSI DI CASTELFRANCI ACCORPATI AD I.C. GIOVANNI PALATUCCI DI MONTELLA;
13. ISTITUTO COMPRENSIVO G. LUSI DI ARIANO IRPINO ACCORPA I.C. CASALBORE;
14. I.C. ATRIPALDA DE AMICIS – MASI ACCORPA I.C. DON LORENZO MILANI SOLO PLESSO DI MANOCALZATI;
15. I.C. AIELLO DEL SABATO ACCORPA PLESSI DI CONTRADA DA I.C. BOTTO PICELLA DI FORINO;
16. I.C. SERINO ACCORPA PLESSI DI FORINO DA IC BOTTO PICELLA DI FORINO;
17. I.C. CARLO DEL BALZO ACCORPA I PLESSI DI PIETRASTORNINA E SANTANGELO A SCALA DA I.C. CARUSO ALTAVILLA;
18. I.C. C. CARUSO CEDE PLESSI SI SANT’ANGELO A SCALA E PIETRASTORNINA ACCORPATI A I.C. CARLO DEL BALZO DI SAN
MARTINO VALLE CAUDINA;
19. I.C. A.DI MEO DI VOLTURARA IRPINA ACCORPA PLESSI DI SAN MANGO SUL CALORE, CHIUSANO DI SAN DOMENICO, SALZA IRPINA DA I.C. TENTINDO DI CHIUSANO SAN DOMENICO;
20. COSTITUZIONE ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO: I.C. BENEDETTO CROCE – N. PECORELLI ACCORPA I.S.I.S UMBERTO NOBILE -ROALD AMUNDSEN.