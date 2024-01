Disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo al quale il vicino diede fuoco

La Procura della Repubblica di Avellino nella persona di Cecilia Annecchino, ha disposto l’accertamento autoptico sul corpo di Giuseppe Tirone, 51 anni di Cervinara, morto a seguito della presunta aggressione da parte di Massimo Passariello, 38 anni di Cervinara, che lo avrebbe cosparso di benzina dandogli fuoco.

Tirone è stato ricoverato per diversi gironi presso il centro grandi ustionati all’ospedale Cardarelli di Napoli e dopo la lunga agonia è purtroppo deceduto.

Per il conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’autopsia a Giuseppe Buonocore e a Oscar Nappi è stata fissata la Camera di Consiglio per le 10:30 di domani 5 gennaio.

L’indagato Massimo Passariello, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Domenico Cioffi, si avvarrà dei consulenti medico-legali Teresa Suero e Pierluigi Vergineo.