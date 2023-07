In migliaia a piazza Mazzini per i The Kolors, Franza: “festa indimenticabile”

The Kolors ad Ariano Irpino: un successo strepitoso. Il gruppo napoletano ha portato la sua hit dell’estate “Italodisco” e molti altri brani di successo della loro carriera partita del 2009 in una piazza Mazzini gremita all’inverosimile. Fan arrivati da ogni dove già dal primo pomeriggio, tanto lavoro per negozi, locali e strutture ricettive. Ottima organizzazione da parte del comitato Festa di Sant’Antonio. Ed arrivano i complimenti pubblici da parte del sindaco, Enrico Franza:

«Siete riusciti a creare un’atmosfera davvero speciale e coinvolgente, regalando a tutti noi un momento di gioia e divertimento. Avete avuto una battuta di arresto, come tutti d’altronde, a causa del Covid e siete tornati ancor più uniti e travolgenti oggi onorando una festa tanto cara a tutti noi e alla tradizione arianese riproponendo il tutto in un’ottica contemporanea e rivolta davvero ad un pubblico talmente ampio da non lasciar scontento nessuno, dai più più piccoli ai più grandi.

Altro grande riconoscimento è stato quello di posticipare l’evento di un mese in onore e rispetto dei nostri amici, che mai dimenticheremo, ed è anche per loro, ne sono convinto, che non avete ceduto e uniti avete lavorato perché arrivasse questo giorno anche e soprattutto nel loro ricordo.

Grazie per l’impegno, la dedizione ed il lavoro svolto per rendere questa festa indimenticabile. Un ringraziamento particolare va al carissimo Don Daniele Palumbo, una guida impareggiabile per tutti noi. Il vostro entusiasmo è travolgente, ed è in questo segno che avrà inizio l’estate arianese. La nostra Ariano ha bisogno del contributo di ognuno, ha bisogno di collaborazione e solidarietà, ha bisogno di riscoprire e riscoprirsi ogni giorno come una comunità attiva e appartenente ad solo sentire: Ariano c’è e sarà sempre più protagonista. Grazie! Complimenti a tutti voi!».

Dunque un magnifico concerto dedicato a Pamela, Emilio ed Emanuele, i ragazzi scomparsi in un tragico incidente stradale il 28 maggio scorso nei pressi di Foggia mentre facevano un giro in moto. Sul palco Antonio Stash, ad un certo punto della serata, ha ricordato che il concerto doveva tenersi il 14 giugno ma a causa del dolore condiviso da tutta la città il Comitato per la Festa di Sant’Antonio ha chiesto ai The Kolors un rinvio, che loro ovviamente hanno concesso di fronte a tale enorme tragedia.