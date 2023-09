Sbanda e finisce fuoristrada, paura per una ragazza a Chiusano. E’ successo alle 15, sulla strada statale 400. L’auto guidata dalla 27enne è finita in una scarpata. La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo. Per estrarla, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Avellino.

Una volta liberata, è stata trasportata dal 118 in ospedale. L’autovettura è rimasta in bilico durante le operazioni di soccorso. Poi è stata messa in sicurezza. Sul posto i carabinieri della stazione di Paternopoli per i rilievi di propria competenza.