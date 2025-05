Dichiarazione di morte presunta di Pezzillo Nicola, nato a Monteverde

Il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Avellino, su ricorso del 27 gennaio 2025 n.123/2021 R.G. N.C.R. del Procuratore della Repubblica di Avellino, con decreto 30 gennaio 2025 R.G.VG 178/2025, ha ordinato la pubblicazione per estratto della richiesta di dichiarazione di morte presunta di PEZZILLO Nicola, nato in Monteverde (AV) il 02.03.1913, con ultima residenza in Monteverde alla via Gravina, evaso il 02/07/1944 dal carcere di Volterra.

Si invita chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Avellino entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.