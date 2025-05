VIDEO/ Papa Leone, le voci da Montoro: “Abbiamo avuto l’onore di stargli accanto”

“Abbiamo avuto l’onore di stargli accanto in tanti”. A Montoro, e in particolare nella frazione Piano, sono numerosi i cittadini che oggi mostrano con orgoglio una foto accanto al Cardinale Robert Francis Prevost, eletto ieri Papa con il nome di Leone XIV.

Solo pochi mesi fa, l’attuale Pontefice aveva trascorso 24 ore nella cittadina irpina in occasione dell’Anno Giubilare Nicoliano. Durante quella visita, fece tappa nella frazione Piano presso la Parrocchia di San Giovanni Battista e San Nicola da Tolentino, guidata da don Adriano D’Amore.

In quell’occasione benedisse anche Raffaele Caliano. Grande emozione per la 90enne Maria Roca, che ha raccontato di aver stretto la mano al Cardinale e di aver conversato con lui per qualche minuto.