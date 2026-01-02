A Rione Mazzini il servizio di supporto scolastico del progetto PNRR “L’officina dei talenti”

Da 8 gennaio, presso il Campus Tam Tam, prenderà il via un doposcuola di quartiere gratuito, realizzato grazie al progetto “L’Officina dei Talenti”, finanziato dal PNRR alla rete di partner con capofila l’Associazione Don Tonino Bello. L’iniziativa nasce dall’esigenza di potenziare il servizio di doposcuola già attivo all’interno del Tam Tam, con l’obiettivo di costruire un percorso concreto, costante e quotidiano nel quartiere Rione Mazzini anche ampliando la rete di progetto con altre associazioni ed enti pronti ad impegnarsi.

Il contrasto alle povertà educative, infatti, rappresenta una priorità condivisa dall’intera rete associativa che opera sul territorio, tra cui quella di Libera che ha dato un prezioso impulso all’iniziativa. Rafforzare una comunità educante – composta da dirigenti scolastici, docenti, famiglie e studenti – significa mettere ciascun attore nelle condizioni di agire al meglio, costruendo un modello di istruzione efficace, giusto e capace di non lasciare indietro nessuno.

I dati sulla dispersione scolastica in Campania costituiscono un segnale d’allarme drammatico, che rende evidente la necessità di un impegno comune per garantire il diritto allo studio in maniera reale e inclusiva. Occorre creare le condizioni affinché ogni ragazza e ragazzo possa vivere la propria esperienza formativa in modo pieno, con meno ostacoli possibili lungo il proprio percorso di crescita.

Questa nuova azione di quartiere si inserisce all’interno di un lavoro avviato da mesi dagli enti di terzo settore presenti nella zona. Per questo è volontà dell’Associazione Don Tonino Bello insieme a Libera Avellino e in collaborazione con le altre associazioni del territorio offrire servizi utili, favorire percorsi aggregativi e promuovere processi di autentica rigenerazione sociale. Il doposcuola sarà attivo ogni lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.