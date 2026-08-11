12 agosto, omaggio delle contrade alla regina di Avellino

Per custodire una memoria e rinnovare una bella consuetudine che appartiene alla storia e alla devozione della città, anche quest’anno le Contrade del Palio renderanno omaggio alla Madonna nel giorno dedicato alla Regina di Avellino.

Mercoledì 12 agosto, alle ore 19:30, una rappresentanza dei figuranti del Palio partirà dalla chiesa di Costantinopoli per dirigersi, insieme, verso la Chiesa Cattedrale, dove sarà celebrata la Santa Messa.

Al termine della celebrazione eucaristica si rinnoverà il momento più suggestivo e simbolico della serata: la Vergine Immacolata riceverà in dono fiori e ceri, offerti dalle Contrade della città.

Fiori e ceri, luce e profumo, diventano così il linguaggio semplice e intenso attraverso il quale i quartieri di Avellino esprimono la propria devozione alla Celeste Patrona. Un gesto che unisce la dimensione religiosa a quella popolare e identitaria del Palio, nel segno di una tradizione che si tramanda e che ogni anno ritrova la sua forza nella partecipazione.

I colori, le insegne e gli abiti dei figuranti accompagneranno il cammino verso la Cattedrale, trasformando ancora una volta il corteo in un momento di comunità: le diverse Contrade, pur nella loro identità, si ritroveranno insieme davanti alla Madonna, condividendo un sentimento che appartiene all’intera città.

L’omaggio del 12 agosto rappresenta dunque non soltanto un appuntamento del calendario del Palio, ma soprattutto un atto di fede e di memoria, un modo per custodire una consuetudine preziosa e consegnarla alle generazioni future.

Le Contrade si ritroveranno così ai piedi della Regina di Avellino, portando in dono ciò che da sempre accompagna la preghiera: la luce dei ceri e il profumo dei fiori, segni di una devozione che continua a vivere nel cuore della città.