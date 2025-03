Derby Avellino-Benevento: oggi allo Stadio Partenio Lombardi

Oggi, sabato 30 marzo 2025, alle 19:30, lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino ospiterà una delle partite più attese della stagione: il derby tra l’Avellino e il Benevento. Una sfida che, come da tradizione, promette di regalare grandi emozioni e un’atmosfera infuocata, con i tifosi pronti a far sentire il loro sostegno.

L’Avellino arriva al derby in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sul Cerignola. La squadra di mister Biancolino ha dimostrato fino ad ora grande solidità e determinazione, ma oggi sarà chiamata a confermare il proprio stato di forma in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione.