Vallo Lauro, Iovino: vigilare sul consenso granitico per dare segnali forti alla comunità

VALLO LAURO- “Facciamo una grossa attenzione in quei comuni dove é presente un elettorato granitico, che va osservato con attenzione. Dietro un consenso così granitico può esserci, certo, una gestione amministrativa virtuosa, ma può anche nascondersi un sistema di potere poco trasparente, meccanismi e dinamiche poco chiare. È lì che bisogna vigilare”. E’ quello che chiede e segnala il consigliere comunale del Partito Democratico Umberto Iovino a pochi giorni dall’iniziativa nel Vallo di Lauro con il prefetto Rossana Riflesso e i vertici delle forze dell’ordine e il Procuratore Domenico Airoma. Aggiungendo che: “Vanno dati segnali ancora più forti alle istanze che arrivano da diversi cittadini, amministratori rispetto a fenomeni di illegalità anche quelli di minore importanza, di minore rilevanza perché soltanto cosi si può dare fiducia ai cittadini e spronarli ad assumere un atteggiamento e mentalità diversa, come d’altronde le forze dell’ordine stanno già facendo”. In una nota sull’iniziativa, il consigliere comunale ha innanzitutto voluto esprimere il ringraziamento a “coloro che hanno reso possibile l’iniziativa tenutasi al San Filippo Neri, il prefetto di Avellino, la dottoressa Riflesso, tutte le autorità civili e militari presenti. È stato un momento importante per l’intera provincia, un’occasione per ascoltare direttamente le comunità, raccogliere le istanze e dare risposte concrete. L’iniziativa messa in camp dalla prefettura di Avellino su tutto il territorio provinciale, per ascoltare e toccare con mano quelle che sono le istanze e le problematiche è un’ attività lodevole, perché testimonia il fatto che c’è un interessamento fattivo e concreto da parte delle istituzioni, Prefettura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza e Questura di Avellino. Un modo per approfondire quelle che sono le problematiche dei diversi territori soprattutto sotto il profilo della legalità, tema molto discusso, far sentire la presenza delle istituzione, mandare un messaggio forte e chiaro che i cittadini non sono soli che questi territori molte volte abbandonati al loro destino hanno e devono avere la speranza di risollevarsi, culturalmente e. socialmente”. Anche perche’, continua Iovino: “il tema della legalità non può restare un concetto astratto: va praticata, vissuta ogni giorno, anche nei piccoli gesti.. Sono rimasto amareggiato, sconfortato per le parole fuori luogo pronunciate dal sindaco di Lauro durante un confronto di tale rilevanza, toccando.temi come legalità, cambio di mentalità e democrazia, affermando che con la propria amministrazione sta portando avanti i progetti messi in campo, nonostante gli ostacoli delle opposizioni. Voglio ricordare al Sindaco che le opposizioni, il confronto e le segnalazioni sono i pilastri della democrazia.Da consigliere comunale, da ragazzo attivo socialmente epoliticamente sul territorio vi esprimo quella che sono le mie impressione. Mi rivolgo al Prefetto, al Procuratore Airoma, massime autorità sul territorio. Le aree interne spesso caratterizzate da un degrado sociale, culturale ed economico, dove il senso di abbandono da parte delle istituzioni a tutti i livelli si avverte, si percepisce in modo più marcato rispetto ad altri territori più sviluppati, purtroppo molte volte sono le più sensibili a fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa. In alcuni casi, queste dinamiche sono persino alimentate da chi dovrebbe contrastarle, da chi gestisce il potere da chi amministra la cosa pubblica per trarne un vantaggio personale. La criminalità ormai oggi si è evoluta, non fa più rumore fa impresa è presente nell’ economia “pulita”, nel tessuto sociale, nelle istituzioni. La presenza si sente si percepisce perché oggi lo stato è più forte della criminalità. C’è bisogno anche di sviluppo economico per rendere i popoli indipendenti , liberi e civili, d’altronde come stiamo già facendo politicamente per quanto ci compete. Basta pensare l’inizio dei lavori del nuovo Ospedale di Comunità a Moschiano, grande opportunità di sviluppo per questo territorio che per anni è stato martoriato dalla criminalità e dall’ignoranza”.