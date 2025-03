I Carabinieri denunciano quattro persone per abusivismo edilizio

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo per la repressione dei reati ambientali nel settore urbanistico ed edilizio, hanno denunciato un imprenditore 40 enne del posto, un libero professionista e i due proprietari del fondo, ritenuti responsabili, in concorso tra di loro, di aver realizzato opere edili abusive.

In particolare, i Carabinieri accertavano che i soggetti, uno dei quali amministratore di un opificio, nel comune di Venticano (AV), avevano realizzato presso l’azienda un piazzale in parte in terra battuta ed in parte con ricarica di materiale inerte in assenza del titolo autorizzativo emesso dall’ente preposto.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno proceduto a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, i soggetti, responsabili di concorso in reato ed abusivismo edilizio.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della salute della collettività e dell’ambiente.