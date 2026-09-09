Autovelox sulla SS7 bis, nuovo ricorso accolto e multa annullata

ATRIPALDA- Ancora una battuta d’arresto per il Comune di Atripalda sul fronte degli autovelox installati lungo la SS7 bis. Il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza depositata il 12 giugno 2026, ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Pietro Cirillo, annullando un verbale del 2023 per superamento del limite di velocità elevato dalla Polizia Municipale al km 86+550 e condannando l’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite. Il ricorso — articolato in plurimi motivi di opposizione — è stato accolto senza necessità di scrutinare tutte le doglianze. Due, infatti, i rilievi che il Giudice ha ritenuto già di per sé assorbenti.Il primo profilo su cui il Giudice ha fondato l’annullamento attiene alla mancata prova dell’omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento. Nella motivazione della sentenza si legge che «l’omologazione e l’approvazione dell’autovelox sono due procedure distinte e non interscambiabili» e che «solo le apparecchiature debitamente omologate possono costituire fonte di prova dell’illecito, respingendo le interpretazioni amministrative volte a valorizzare la sola approvazione o la prassi applicativa». Il Giudice ha richiamato espressamente l’orientamento della Corte di Cassazione, citando le ordinanze n. 10505/2024 e, da ultimo, la n. 13852 dell’8 aprile 2026, con cui la Suprema Corte ha tracciato un confine netto tra le due procedure, escludendone l’equiparabilità ai fini probatori. Orientamento a cui il Giudice di Pace di Avellino ha dichiarato di aderire pienamente.Nel caso di specie — prosegue la sentenza — il Comune di Atripalda, pur depositando note controdeduttive, non ha fornito la prova che l’autovelox fosse munito di regolare omologazione. Prova che, ha rimarcato il Giudice, è «fondamentale al fine di una corretta contestazione della violazione di cui all’art. 142 C.d.S.», perché solo la certezza della regolarità dello strumento di rilevamento consente di ritenere attendibile la misurazione..Il secondo rilievo che ha orientato la decisione riguarda la mancata dimostrazione dei controlli periodici di funzionalità. La sentenza è lapidaria sul punto: il Comune «non ha dato prova di aver verificato con esito positivo il regolare funzionamento dell’apparecchio prima del rilevamento» e «tale prova manca agli atti e non può essere superata dalla taratura che si riferisce ad un momento precedente alrilevamento». In assenza di idonea procedura di controllo prima del rilevamento — ha concluso il Giudice — «il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo».Il Giudice, ritenuti assorbenti i primi due profili, non ha scrutinato gli ulteriori motivi di opposizione articolati nel ricorso — che spaziavano dalla contestazione della classificazione del tratto stradale alla mancata contestazione immediata, dai vizi di notifica alla carenza di segnaletica — osservando che «è obbligo di questo giudicante accogliere il ricorso quando non è certa la responsabilità del ricorrente». La pronuncia si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, che anche in Irpinia sta progressivamente erodendo la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione quando la base probatoria non regge al vaglio del Giudice.