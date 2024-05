Democrazia partecipata, Rino Genovese incontra i cittadini

Un candidato Sindaco che vuole ascoltare i cittadini è in giro per Avellino e magari anche una pausa caffè può diventare momento di aggregazione e riflessione. Con i candidati al consiglio comunale nella lista patto Civico per Avellino, Massimo Picone e Donatella Romei, questa mattina tanti altri amici hanno incontrato il candidato Sindaco Rino Genovese che ha affermato: “Anche oggi ho avuto il piacere di incontrare tanti avellinesi. Mi hanno chiesto del nostro programma ed ho spiegato loro che alla base c’è il concetto di democrazia partecipata. Un caffè è anche il momento utile per parlare di problemi e priorità da affrontare.”

Il candidato al consiglio comunale, Massimo Picone: “Con Rino Genovese stiamo incontrando tantissimi cittadini ed abbiamo creato una squadra che vuole assolutamente arrivare fino in fondo a questa competizione elettorale, con lo spirito di essere al servizio della cittadinanza.”