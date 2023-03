Decennale papato Francesco, gli auguri del movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia”

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” fa gli auguri al sommo pontefice Francesco per il decennale dal suo insediamento a capo della chiesa cristiana.

Auspicando una sua venuta in Irpinia quanto prima, magari in occasione del centenario dell’ordine benedettino in quel di Montevergine, invitiamo a seguire domani sera 14 Marzo alle 21 la diretta Facebook sulla nostra pagina in compagnia della sociologa Maria Ronca e di Mirella Napodano della Comunità Laudato sii, che prende il nome da una famosa enciclica del Papa.