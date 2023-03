L’Urban Center Avellino incontra gli studenti del DiARC per ri-disegnare il Parco del Fenestrelle

Percorrendo la via dell’acqua e dei Mulini, alla scoperta di quello che sarà il futuro Parco del Fenestrelle. Mercoledì 15 marzo a partire dalle 10, l’Urbana Center Avellino, ospiterà gli studenti del V anno del Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli per una giornata dedicata alla progettazione ambientale e alla progettazione architettonica ed urbana, accompagnati dai docenti Dora Francese ed Emma Buondonno, nella duplice veste di assessore alla Progettazione Urbana del Comune di Avellino.

La giornata di studi sarà divisa in due momenti. In mattinata, i funzionari del Comune accompagneranno gli studenti in una passeggiata nei tratti più significativi del Parco. Partendo dalla Stazione di Borgo Ferrovia, area del parco in fase di progettazione, si proseguirà lungo le sponde del Fenestrelle fino al Parco Santo Spirito, una delle porzioni già realizzata, concludendo la passeggiata in località contrada Macchia/Infornata, dove si potranno osservare i resti degli antichi mulini.

Nel pomeriggio, invece, gli studenti del DiARCH si sposteranno nella Sala Consiliare del Comune di Avellino, dove saranno chiamati ad un confronto attivo e partecipativo con le associazioni interessate, i liberi cittadini e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di individuare criticità e strategie da attuare per la valorizzazione del Parco.

Di seguito il Programma della giornata del 15 marzo 2023

ore 10:00-13:00 | Parco del Fensetrelle

Passeggiata lungo il parco del Fenestrelle

Gli studenti del V anno del DiARC saranno accompagnati dai funzionari del Comune di Avellino e dell’Urban Center AV a visitare alcune porzioni del Parco.

1° tappa ore 10:00|Parcheggio Ferrovia

Saluti del Sindaco di Avellino

Visita all’area del Parco in fase di progettazione.

Visita al Parco Manganelli su una porzione di area già realizzata.

Visita di una porzione di parco ancora da progettare e dove vi sono i resti di antichi mulini.

ore 14:00-16:00| Sala consiliare, Comune di Avellino

Workshop aperto alla cittadinanza

Gli studenti, insieme ai cittadini e alle associazioni locali, saranno coinvolti in un momento partecipativo e di confronto, per poter raccogliere criticità e potenzialità del territorio, legate alla presenza del Parco del Fenestrelle.

I Partecipanti

– Studenti di architettura (corso di sintesi finale) – 5UE;

– Docenti DiARC: professoressa Dora Francese; professoressa Emma Buondonno;

– Tutor: Angelica Rocco, Giuseppe Longobardi, Luca Buoninconti, Maria Borrelli, Paolo Colantuoni, Eugenio Ienco;

– Ufficio tecnico Comune di Avellino: architetto Rosalia Baldanza, coordinatrice Urban Center; architetto Luigi De Cesare, responsabile Servizio Piani e Programmi; architetto Angelo Rapa, architetto Stefano Tarantino; architetto Paolo Guarino;

– Collaboratrice esterna: architetto Maria Giulia Contarino (Facilitatrice Urban Center)

– Ospiti: architetto Carmine Tomeo; professoressa Chiara Motta.