Ragazza rischia overdose dopo la dose, il pm: pusher a processo

AVELLINO – Avrebbe ceduto una dose di eroina e cocaina ad una ragazza, facendola finire in overdose. Per questa vicenda, denunciata dalla vittima, un quarantaduenne avellinese rischia il processo. Quello invocato nei suoi confronti dal sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Paola Galdo, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti (la cocaina e l’eroina ceduta alla ragazza) e per lesioni come conseguenza di un altro delitto, in quanto la ragazza proprio in conseguenza dell’assunzione della sostanza aveva dovuto fare ricorso al 118. A decidere sulla richiesta della Procura nei confronti del quarantaduenne sarà il Gup del Tribunale di Avellino Paolo Cassano. Si tratta dell’ennesima vicenda di droga perseguita sul territorio Irpino, in questo caso, poteva avere conseguenze più gravi, scongiurata dal rapido intervento del personale medico. I fatti sarebbero avvenuti nell’estate scorsa, quando c’era stato l’intervento del personale medico e le indagini di Procura e Carabinieri sulla vicenda. Ora si attende la decisione del Gup nei confronti del quarantaduenne.