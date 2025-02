De Luca: “Tesoriere arrestato? Chiedete a Misiani. Pd campano sequestrato da due anni”

“Il tesoriere del Pd in Campania, Nicola Salvati, arrestato? Dovete chiedere a un valoroso statista di nome Antonio Misiani, che fa il commissario del Pd campano. In questo momento il Pd della Campania non esiste. È sequestrato da due anni, quindi dovete chiedere ai sequestratori.” Così ha risposto oggi il governatore Vincenzo De Luca a Gragnano, durante l’inaugurazione di un’opera di bonifica del fiume Sarno. Accanto ai sindaci Nello D’Auria di Gragnano e Luigi Vicinanza di Castellammare di Stabia, De Luca ha attaccato il commissario regionale del Pd, Antonio Misiani, rispondendo a una domanda sull’inchiesta che ha coinvolto l’ormai ex tesoriere Salvati.

Sulla gestione dell’accoglienza in Campania, De Luca ha dichiarato: “Noi siamo per il massimo rigore e per la battaglia di legalità. La premier Meloni si dia da fare insieme al ministro dell’Interno Piantedosi, che sono gli unici competenti in questa materia.”