Domani contratto a tempo indeterminato per 15 operatori dei servizi culturali

È in programma domani – giovedì 6 febbraio -, alle ore 10.45, presso Palazzo della Cultura in corso Europa ad Avellino, la firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società provinciale IrpiniAmbiente Spa per i quindici operatori dei servizi culturali in ambito bibliotecario e museale che operano nel polo culturale di corso Europa e al Complesso Monumentale Carcere Borbonico.

Alla firma del contratto parteciperanno il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane e l’amministratore unico di IrpiniAmbiente Spa, Claudio Crivaro.

Lo scorso dicembre, il Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità la proposta per il passaggio di cantiere e la stabilizzazione dei quindici operatori specializzati.