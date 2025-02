BigMama e la lotta contro il cancro: “Ho fatto 12 cicli di chemioterapia”

Ieri, 4 febbraio 2025, giornata contro il cancro, l’artista BigMama ha dedicato un messaggio su Instagram: “Tutto il mio amore va alle persone che hanno vissuto o stanno vivendo questo periodo così difficile e intenso.” L’artista Marianna Mannone, originaria di San Michele di Serino, è guarita da un linfoma di Hodgkin. La sua guarigione è arrivata dopo un lungo percorso terapeutico, come ha raccontato lei stessa: “Ho fatto 12 cicli di chemioterapia. Non ho avuto paura di morire, neanche per un secondo. Dovevo guarire per poter fare musica, e questo mi ha aiutato tantissimo.”

“Il colpo più duro è stato guardarsi allo specchio e non riconoscersi: non avevo le sopracciglia, ero ingrassata. Però poi ho capito che stavo affrontando una prova veramente difficile, e che l’aspetto fisico non aveva alcuna importanza.” Oggi, BigMama sta bene: “Faccio i miei controlli, ma finora sono andati sempre bene, per fortuna.”